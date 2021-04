MS hastası genç kız 'o olmadan yaşayamam' dediği köpeğini getirene 2 bin lira ödül verecek

-Köpeği kaybolan İrem Çevik ile röp.

Sivas'ta yaşayan Multiple Skleroz hastası İrem Çevik'in 'o olmadan yaşayamam' dediği köpeği 'Hera', 3 gün önce kayboldu. Çevik, köpeğini getiren kişiye 2 bin lira ödül verecek.



- Sivas’ta yaşayan Multiple Skleroz hastası İrem Çevik’in ‘o olmadan yaşayamam’ dediği köpeği 'Hera', 3 gün önce kayboldu. Çevik, köpeğini getiren kişiye 2 bin lira ödül verecek.Sivas’ta yaşayan İrem Çevik, 4 yıl önce Maltese Terrier cinsi bir köpek sahiplendi. Genç kız ‘Hera’ ismini verdiği köpeğine gözü gibi baktı. Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile mücadele eden Çevik’in en büyük destekçisi ise Hera oldu. İrem Çevik, eğitimi için İstanbul’a gitti. Köpeği Hera’yı ise komşusunu bıraktı. Ancak Hera, bahçede bulunan çitlerin üzerinden atlayarak kaçtı. 2 vatandaş Hera’yı 4 Eylül Sanayi sitesinde buldu ve dükkanlarına götürerek sahiplerine haber verdi. İrem Çevik’in komşusu Hayvan Hakları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, hemen harekete geçti. Hera’yı almak için sanayi sitesine giden Çubukçu, beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Hera dükkanda bulunan havalandırma boşluğundan da kaçtı ve 3 gündür bulunamıyor. Özge Nihan Çubukçu ve İrem Çevik Hera’nın bulunması için yardım çağrısında bulundu. Çevik, Hera’yı bulup getiren kişiye 2 bin lira ödül vereceğini söyledi.



“Ben eşimi, doktorumu kaybetmiş oldum’’Köpeğin sahibi İrem Çevik, hasta olduğunda Hera’nın ailesine haber verdiğini ve şimdi doktorunu kaybettiğini söyleyerek, “Bundan tam 4 yıl önce Hera daha 4 aylıkken biz onu sahiplendik. Hera benim sadece evcil hayvanım olmadı Hera benim kızım, dostum yol arkadaşım her şeyim oldu ve tüm dünyam haline geldi. Ben tüm hayatımı, tüm yaşama sevincimi her şeyimi Hera’ya bağladım ve ne yazık ki ben 3 gün önce yaşama sevincimi kaybettim. Bu 3 günlük süreç içerisinde hiçbir zaman uyuyamadım, yemek yiyemedim hala yiyemiyorum ve muhtemelen bulunana kadar bu böyle devam edecek. Çünkü onun dışarda olduğunu biliyorum acıktığını biliyorum, korktuğunu biliyorum ve inanın ben ondan daha çok korkuyorum ve her şeyden önemlisi ben 6 yıldır MS hastasıyım. Hera bunun son 4 yılında benim hayatıma dahil oldu. Rahatsızlandığımda ya da hasta olduğumda ve evde teksek Hera her zaman havlayarak ailemden birine ya da çevredekilere haber verir oldu. Ben eşimi, doktorumu kaybetmiş oldum ve inanın bu beni daha çok üzüyor. İnsanlar diyebilir ‘evcil hayvan ne olacak ki’ ama dediğim gibi o sadece bir evcil hayvan değil benim her şeyim sağlığımın sebebi o olmadan ben yaşayamam bunu çok iyi biliyorum. Çünkü ondan güç alıyorum onun bana verdiği güç beni bu günlere kadar getirdi. Benim yol arkadaşımı bulmamda yardımcı olun. 3 gündür uğraşıyorum sizden de ricam bana destek olmanız. Hera’yı bulup bana getiren kişi kim olursa olsun sorgusuz sualsiz 2 bin TL bir ödülümüz olacak” dedi.

Hera’yı getirene 2 bin lira verilecekİrem Çevik’in komşusu Özge Nihan Çubukçu, Hera’yı getiren kişiye sorgusuz sualsiz 2 bin lira para vereceklerini belirterek, “Komşumuzun köpeği Hera aynı zamanda sitemizin maskotudur. Komşumuz eğitimi için İstanbul’a gitti ve ne yazık ki Hera’mız onu özlediğinden mi siteden kaçtı. Buradan bir araç geçerken onu alıp götürmüş. Onun yokluğunu fark edince ilanlar açtık bir telefon geldi. ‘Sanayi bölgesinde biz gördük aldık’ Hemen gidildi fakat ne yazık ki Hera o dükkanda yoktu. Kaçmış dediler. Güvenlik kamerası kayıtlarına da bakıldı. Hera oradan da kaçmış.4c Eylül Sanayi bölgesi Hera’nın yaşadığı alana son derece uzak bir bölge. Orada baskın köpekler var, farklı köpekler var. Hayati tehlikesi de var haliyle. Köpeğimizin sahibi olan kızımız MS hastası. Bu hastalığı bilen bilir. Stres bu hastalığı çok tetikler ve insanda çok ciddi kalıcı hasarlar bırakabilir. 4 Nisan saat 5 buçuk sularından beri Hera ortada yok. Ve kızımız yemiyor, içmiyor, uyumuyor. Bir atak onu bekliyor ne yazık ki. Hayatı tehlike altında. Hera’yı geri istiyoruz. Kimin ne niyetli aldığı umurumuzda bile değil. Bulan kişiye 2 bin lira sorgusuz sualsiz hiçbir soru sormadan nakit 2 bin lira para vereceğiz’’ şeklinde konuştu.





