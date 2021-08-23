Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Motosikletliler akan trafikte sürücülere dehşeti yaşattı... Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletliler akan trafikte sürücülere dehşeti yaşattı... Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada

Motosikletliler akan trafikte sürücülere dehşeti yaşattı... Şile yolunda 6 motosikletlinin tek teker terörü kamerada

tek tekerle ilerlemeleri

Terör Kamera Gesi Motosiklet Sürücüsü 

-makas atmaları

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Şile yolunda tek teker üzerinde giden 6 motosikletli, akan trafikte zikzaklar çizerek hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Olası faciadan kıl payı dönülen o anlar, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şile yolundan Kadıköy yönüne doğru giden 6 motosiklet sürücüsünün yaptığı tehlikeli hareketler hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye attı. Yolda seyir halindeyken yan yana gelen motosiklet sürücüleri bir süre tek teker üzerinde ilerledi. Yoldaki diğer araçları makas atarak sollayan motosikletliler, sergiledikleri tehlikeli hareketlerle trafiği birbirine kattı. Bazı anlarda hız göstergesindeki ibrenin 140 kilometreyi geçtiği tehlike dolu o anlar motosikletlilerden birinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (AZ-CGK-
İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı