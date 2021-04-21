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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

Motosiklet sahibini şaşkına çeviren olay: 1 hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

MOTOSİKLET SAHİBİNİN OĞLUNUN KONUŞMASI

Polis Polis Karakolu 

-MOTOSİKLET TAMİRCİSİ MÜSLÜM ÇELİK'İN MOTOSİKLET HIRSIZLIKLARIYLA İLGİLİ TAVSİYELERİ

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Malkara’da evin önüne park edilen 5 bin lira değerindeki motosiklet, 5 dakika sonra çalındı. Büyük şok yaşayan vatandaş, soluğu polis karakolunda aldı. Edinilen bilgiye göre, Y.K’ye ait 1 hafta önce 5 bin liraya satın alınan motosiklet, Camiatik Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, park edildikten yaklaşık 5 dakika sonra kaşla göz arasında evin önünden çalındı. "Eve girdim 5 dakika sonra yerinden yok oldu" Olayla ilgili konuşan Y.K’nin oğlu E.K, “İşten çıktım eve girdim. Motosiklet, evin önünde park halindeydi. 5 dakika sonra annem çöpleri dökmeye çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görmüş. Duyunca şoke oldum. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. 1 hafta önce 5 bin liraya almıştık. Alnımızın teriyle çalışıp da aldığımız motorun çalınması beni çok üzdü. Çalan şahıs, eğer pişman olup da motoru geri getirirse şikayetçi olmayacağız” dedi.
Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. (HT-
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