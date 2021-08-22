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Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Kazanın güvenlik kamera görüntüsü

Jandarma Kamera Altın 

-Olay yerinden görüntü
-Sağlık ekiplerin müdahalesinden görüntü

( BURSA ) BURSA

- İznik ilçesi Boyalıca mahallesi Atatürk caddesi üzerinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat akşam sıralarında Boyalıca Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Bayan Sürücü İlknur S. idaresindeki 77 BK 362 plakalı otomobil Orhangazi İznik İstikametine doğru giden Motosiklet sürücüsü Mehmet B. altına alarak sürükledi. Mehmet B. kazada motosikletten yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıyı ambulansla Orhangazi devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü İlknur S. jandarma ekiplerince tarafından ifadesi alındı. (AK-AÇ-
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