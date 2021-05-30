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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Motosiklet devrilerek sürüklendi; anne ve oğlu ağır yaralandı

Motosiklet devrilerek sürüklendi; anne ve oğlu ağır yaralandı

Kaza yeri

Trol 

-Yaralıların görüntüsü
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklendi. Sürücü ve annesi ağır yaralandı.Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşak girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan Yusuf Balcı (19) yönetimindeki 16 ANP 119 plakalı motosiklet, köprü üzerinden geçtiği sırada kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durdu. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki annesi Esengül Balcı ağır yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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