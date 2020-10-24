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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Motosiklet alev alev yandı, cep telefonuyla kayda giren vatandaş muhabirliğe soyundu

Motosiklet alev alev yandı, cep telefonuyla kayda giren vatandaş muhabirliğe soyundu

Motosikletin yanışı

Canlı Yayın Karya Muhabir Cep Telefonu Irak 

-Vatandaşın yangını anlatması
-İtfaiye ekiplerin gelişi
-Vatandaşın yangını anlatmaya devam etmesi
-Yangını söndürme çalışması

( ANTALYA )- “Evet, itfaiye ekipleri geliyor. Müdahale yapılıyor. Müdahaleye devam ediliyor. Patlayabilir” ANTALYA

- Antalya’da gece saatlerinde bir motosiklet alev alev yandı, o anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş yangını ve söndürme çalışmalarını canlı yayına bağlanan muhabirler gibi saniye saniye anlattı. Dün gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Sakarya Bulvarı’nda yol ortasında terk edilmiş vaziyette alev alev yanan motosikleti görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yanan motosiklete yakın bir mesafede bulunan bir vatandaş, cep telefonunu açarak kayda girdi. Motosikletin yanışını, itfaiye ekiplerinin gelişi ile söndürme çalışmalarını detaylı bir şekilde anlatmaya başladı.
Motosikleti birisinin bırakıp kaçtığını ileri süren vatandaş, “Evet, itfaiye ekipleri geliyor. Bilinmeyen kişiler tarafından motosiklet bırakılmış. Müdahale yapılıyor. Kimin bıraktığı bilinmiyor. Ekipler geldi. Müdahaleye devam ediliyor. Kimin bıraktığı hala bilinmiyor. Patlayabilir. Ve ekip başlıyor” ifadelerini kullandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
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