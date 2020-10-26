Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla polisten kaçamadı

Motorlar hırsızı 2 genç çaldıkları motorlarla polisten kaçamadı

Olay yerinden görüntü

Hastane Polis Memuru Ormanlı Hırsız Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Yakalanan şüphelinin görüntüsü
-2 motosikletin yerde görüntüsü
-Polislerin motorları incelemesi
-Yakalanan şüphelinin hastanede görüntüsü
-Geni detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 motosikleti çaldıktan sonra kaçan 2 genç polisin duyarlı çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Akin Köy Yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.G. (17) ve E.A. (16) isimli 2 genç, Minarecik ve Hasas Mahallesinden 2 motosikleti kilitlerini kesmek sureti ile çaldı. 2 şüpheli çalıştırabildikleri motorun arkasına diğer motoru da iple birbirine bağlayıp çekmek sureti ile Akin Köyüne doğru yola çıktı. Bu sırada devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Hasandağı Polis Merkezi ekipleri 2 genci Akin Köy Yolunda motosikletle giderken gördü. Bunun üzerine şahısları takibe alan ekip bir süre sonra şahısları durdurmak istedi. Dur ihtarının ardından yakalanacaklarını anlayan 2 genç motorları atarak ormanlık alana kaçmaya başladı.
Polis ve şüpheliler arasında yaşanan yaya kovalamaca sonucu A.G. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli kaçmayı başardı. Gözaltına alınan A.G. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülürken, maskesi olmayan gence polis memuru maske taktı. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin peşine düştü. Yapılan inceleme ve araştırmalarda motorların ikisinin de yeni çalındığı tespit edilirken, sahipleri belirlenen motorlar polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement