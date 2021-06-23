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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'NATO'nun çekilmesinin ardından, Afganistan'da iç savaş yeniden yaşanabilir'

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Şoygu: 'NATO'nun çekilmesinin ardından, Afganistan'da iç savaş yeniden yaşanabilir'

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "NATO'nun çekilmesinin ardından, Afganistan'da iç savaş yeniden yaşanabilir" - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun basın toplantısıMOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun askeri güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da iç savaşın yeniden yaşanabileceğini söyledi.

Şoygu, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açılış konuşmasında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Afganistan meselesine değinen Şoygu, NATO’nun askeri birliklerinin 20 yıldır Afganistan’da bulunduğuna dikkati çekti.Şoygu, Afganistan’da "sağlam" devlet yönetim yapısının oluşturulamadığını ifade ederek, "NATO askeri güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından, halkın durumunun kötüleşmesi, yoğun göçlerin yaşanması ve aşırıcılığın komşu ülkelere yayılması gibi tüm olumsuz sonuçlarıyla birlikte iç savaş yeniden yaşanabilir." dedi.
Bu ülkedeki durumun komşu ülkeler ve uluslararası örgütler tarafından dikkat gösterilmesi gerektirdiğini vurgulayan Şoygu, "Pakistan ve İran dahil Afganistan ile sınırı olan ülkelerinin yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) tüm imkanlarının kullanılması gerekiyor. İslamabad ile Tahran’ın etkileşimi olmadan Afgan düğümünün çözülmesi imkansız." ifadelerini kullandı. - Güneydoğu Asya ve Asya - Pasifik’te güvenlikle ilgili sorunlarGüneydoğu Asya ve Asya - Pasifik’te güvenlikle ilgili sorunların yaşandığına işaret eden Şoygu, bu bölgede askeri eylemlerin engellenmesine yönelik ikili anlaşmaları içeren mekanizmaların olmadığını dile getirdi.Bu tür sorunların çözümü konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Şoygu, söz konusu bölgede füze savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını ve bunun bölgedeki istikrarı bozduğunu söyledi.

- "NATO, Avrupa’da füze sistemlerini Rusya’ya karşı konuşlandırıyor"NATO’nun askeri eylemlerini de değerlendiren Şoygu, "NATO, Avrupa’da füze sistemlerini Rusya’ya karşı konuşlandırıyor." dedi.
Şoygu, ABD’nin daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiğini anımsatarak, "Askeri bakış açısından, füze saldırı ve füze savunma sistemlerinin kombinasyonu ile sadece bölgede değil, tüm dünyada güç dengesini değiştirme kapasitesine sahiptir. Eğer orta menzilli füzelerinin konuşlandırılmasına yönelik karar alınırsa, bu durum Rusya’nın doğu bölgelerine de tehdit oluşturacak." şeklinde konuştu.
Avrupa’da güvenlik ile ilgili durumun ABD’nin pozisyonuna bağlı olduğuna dikkati çeken Şoygu, "NATO, yüksek derecede hazırlıklı grupların sayısını artırıyor ve Rusya ile Belarus sınırlarına askeri birliklerinin sevk edilmesine ilişkin rotalar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. - "Teröristlerin siyasi etki aracı olarak kullanılması çok tehlikeli oyun"Bakan Şoygu, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğratılmasının ardından terör örgütü üyelerinin faaliyetlerini Libya dahil Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine yönlendirdiğini kaydetti.
Terör gruplarının Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik gibi ülkelerde de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Şoygu, "Bu terör grupları, bazı ülkelerde egemen güç sisteminin sözde demokratikleştirilmesi, yeni sömürgeciliğin canlandırılması ve doğal kaynaklar üzerinde kontrolün sağlanması için kullanılıyor. Teröristlerin siyasi etki aracı olarak kullanılması çok tehlikeli oyundur." ifadelerini kullandı.

Tehlikeli Oyun Basın Toplantısı Terör Örgütü Askeri Birlik Bakış Açısı 

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