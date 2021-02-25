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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Moskova'da S-400 taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı

- Moskova'da S-400 taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı

- S-400 sevkiyatı sırasında yaşanan kazadan detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Trafik Kazası Zincirleme Kaza Başkent 


- Rusya’nın başkenti Moskova’da S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Rusya’nın başkenti Moskova’daki Mojaysk karayolunda S-400 hava savunma sistemlerini taşıyan konvoy zincirleme kazaya karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı yaşanan kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, kazada araçların yavaş seyrinden dolayı büyük bir hasar oluşmadığı görüldü.

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