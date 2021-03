Modanın kalbi, Barış Küçükçifçi imzalı projeyle dijitalde atacak

-Defile

( İSTANBUL )- Barış Küçükçifçi imzalı Türkiye’de ilk dijital defile projesinin lansmanı düzenlendi- Küçükçifçi: “Pandemi nedeniyle defileleri dijitalleştirdik” İSTANBUL



- Barış Küçükçifçi’nin imzasını taşıyan ‘Digital Fashion Week İstanbul’ isimli proje ile moda dünyası dijitale taşındı. Proje ile çok sayıda marka ve tasarımcı, koleksiyonlarını internet ortamında sergileme imkanı bulurken, projenin tanıtım lansmanında yerli ve yabancı 40 manken boy gösterdi. Küçükçifçi, “Pandemi nedeniyle defilelere ara vermek zorunda kalmıştık. Biz de defileleri dijitalleştirdik. Maalesef bu nedenle seyirci olmayacak. Pandemi süreci ile birlikte biz de ‘Digital Fashion Week istanbul’ diye bir proje başlattık. Lansman düzenleyerek modacılara ve firmalara hem ürünlerimizi göstermek hem de artık bu şekilde bir defile çalışması yürüteceğimizi duyurmak istedik” dedi.

Barış Küçükçifçi imzalı, ‘Digital Fashion Week İstanbul’ isimli proje ile pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri olan moda dünyası dijitale taşınıyor. Markalar ve tasarımcılar yeni sezonda koleksiyonlarını Türkiye’nin tarihi ve doğal mekanlarında dijital olarak internet ortamında sergileyebilecek. Markalar ve tasarımcılar tarafından büyük ilgi gören projenin tanıtım lansmanı düzenlendi.

Sevcan Topbaş imzalı elbiselerin sergilendiği defilede yerli ve yabancı 40 manken boy gösterdi. Seyircisiz olarak düzenlenen etkinlikte pandemi kurallarına da özen gösterildi. “Defileleri dijitalleştirdik” Defilenin organizasyonunu ve koreografisini yapan Barış Küçükçifçi, “Artık dünya üzerinde yeni bir döneme girdik. Pandemi nedeniyle defilelere ara vermek zorunda kalmıştık. Biz de defileleri dijitalleştirdik. Maalesef bu nedenle seyirci olmayacak. Şu anki ekibimizde 45’e yakın bir manken kadromuz var. Hepsi genelde bizim öğrencimiz zaten. Özellikle pandemi süreci ile birlikte biz de ‘Digital Fashion Week istanbul’ diye bir proje başlattık. Bu etkinlik kapsamında aslında bir lansman düzenleyerek modacılara ve firmalara hem ürünlerimizi göstermek hem de artık bu şekilde bir defile çalışması yürüteceğimizi duyurmak istedik. Hali hazırda Nisan ayı itibariyle bu proje başlamış olacak. Bu tarz defileler dünyada birçok ülkede yapılırken ülkemizde ise ilk örneğini bizler gerçekleştirdik. Pandemiyle birlikte dijitale taşınan bu defilelerimizi daha tarihi yapıların olduğu noktalarda sunmaya çalışacağız” dedi.

“Sağlık her şeyden daha değerli” Pandemi nedeniyle tedbirler aldıklarını belirten Küçükçifçi, “Bu ekipte yer alan tüm arkadaşlarımızın testini yaptırdık. HES kodları kontrol edildi, ateşler ölçüldü. Ayrıca bir araya geldiğimiz bu ortam içerisinde de sosyal mesafe ve maske kurallarına da dikkat ediyoruz. İşimiz evet çok önemli ama sağlık her şeyden daha değerli” diye konuştu.

“Hepimiz çok heyecanlıyız” Defilelerin cast direktörlüğünü yapan ünlü manken Nazrin Efendizade, “Pandemi döneminde ara vermeden çalışmalarımıza devam ettik. ‘Fashion Akademi’ okulumuzda genç kızlara mankenlik eğitimi verdik. Okulumuzda şu an 150 manken öğrencimiz var. ‘Digital Fashion Week İstanbul’ günlerinde mankenlerin çoğu bizim öğrencilerimiz. Onlarla aynı podyumu paylaşıyor olmak çok güzel bir duygu. Bu nedenle çok mutluyum” dedi.

Manken Aslı Önür ise, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu güzel projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Umarım güzel bir çalışma ortaya koyacağız. Bu süreçte pandemi kurallarına uyarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Hepimiz heyecanlıyız, güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.

‘Digital Fashion Week İstanbul’ proje ile 50’den fazla marka ve tasarımcının koleksiyonlarını internet ortamında sergilemesi bekleniyor.



