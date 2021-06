Mısır'da darbe karşıtlarının idam edilmesi Van’da protesto edildi

-Açıklamadan görüntü

VAN



- Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, Mısır'da darbe karşıtı Müslümanların idam edilmesini protesto etti.Van'da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Mısır'da idam kararlarını protesto etmek amacıyla cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii avlusunda bir araya geldi. Basın açıklamasını okuyan Alaattin Demirel, “Mısır’da 2012 yılında cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı’nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. O süreçle birlikte darbeye karşı dik duran birçok kişi zindanlara atılmış. Sisi cuntası, her geçen gün zindanda bulunan Müslümanları idam ederek kirli yüzlerini göstermeye devam etmektedir. Geçmişteki yüzlerce idam kararının ardından yakın zamanda Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Müslüman Kardeşler (İhvan) liderlerinden Safvet Hicazi'nin de aralarında bulunduğu 12 üst düzey Müslüman Kardeşler üyesi hakkındaki idam cezası da maalesef onandı. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın körleşmiş vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaşmakta, Firavun’un Hazreti Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslümanlara yapmaktadır. Kendisine ‘hakkı ve adaleti ayakta tutma’ vazifesi yüklenmiş ümmetin sessizliği de İslam dünyasına dişlerini geçirmek için bekleyenleri maalesef ki cesaretlendiriyor. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen yüzlerce kişi daha var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor. Kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor ve emperyalist ülkelerin desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriliyor. Yeni barbarlıklara imza atılıyor. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor. Suriye’de her gün bombalar, kimyasallar, işkence ve tecavüzlerle insanlık yok ediliyor. Bangladeş hükümeti Müslüman âlimleri ve önderleri idam ediyor. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor. Bunun ötesinde mazlum toplumların ve Müslümanların haklarını savunanlar ise dünyada yalnızlaştırılmaya, itibarsızlaştırılmaya, yok edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle mazlum toplumların ve Müslüman ümmetinin kendi göbeğini kendisinin kesmesinden başka çıkar yolu yoktur. Müslümanların ve mazlumların dayanışması, yeniden diriliş ve uyanışın ön şartıdır. Yeni bir dünya mümkün diyenlerin seslerini ve güçlerini birleştirmeleri ve gürleştirmelerinden başka bir seçenek görünmemektedir. O nedenle biz onurun direnişte, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inananlar olarak bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Dayanışma ruhuyla hareket etmekten ve dayanışma çağrılarımızı bıkmadan usanmadan sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ sözünü şiar edinen bizler şu ilahi buyruğa iman etmişiz. ‘Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.’ Bu vesileyle Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi bir kez daha ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının Arapça da okunmasının ardından kalabalık dağıldı.