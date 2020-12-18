Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar: “Ortak Tarihimizin Olduğu Ukrayna İle Stratejik İlişkilerimize Önem Veriyoruz”

- Milli Savunma Bakanı Akar: “Ortak Tarihimizin Olduğu Ukrayna İle Stratejik İlişkilerimize Önem Veriyoruz”

Hulusi Akar’ın konuşması

Savunma Sanayi Basın Toplantısı Toplantı Ticaret Anlaşması Provokasyon 

-Kaynak: İHA

( KİEV ) - Milli Savunma Bakanı Akar: “Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz” KİEV

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ukrayna ile stratejik ilişkilere önem verdiklerinin altını çizerek, Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’ya 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile beraber gerçekleştirdikleri 2+2 formatındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmeleri içeren bir basın toplantısına katıldı.
Basın toplantısında söz alan Milli Savuma Bakanı Akar, “Değerli dostum Ukraynalı Bakanlara bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Programımız yoğun geçti ve çok önemli somut anlaşmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen çerçeveler bir kez daha görüşüldü. İstanbul’da yapılan toplantıların devamı olan bu toplantılarda savunma ve askeri alanlarda görüşmeler yaptık. İstanbul’daki görüşmelerden sonra kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik. Bu dörtlü toplantıda iki ülke adına bölge adına neler yapabileceklerimizi konuştuk önemli kararlar aldık” dedi.
“Ukrayna’nın NATO üyeliğine destek veriyoruz” Akar, Ukrayna ile Türkiye’nin ortak tarihine vurgu yaparak, “Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile ilgili stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz. Savunma ve güvenlik konularında Bakan Taran’ın da bildirdiği gibi askeri işbirliği konularında önemli mesafeler kaydettik. Bu çerçevede Ukrayna’da silahlı kuvvetlerde yapılacak reformlara ve NATO üyeliğine destek veriyoruz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Bu önemli bir adım ve gelişme idi. Eğitim ve tatbikatlarımızı da planlıyor ve uyguluyoruz. Tabi biz Karadeniz’deki mevcut durumun barış ve istikrarının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda dikkatli ve hassas davranıyoruz. Herhangi bir provokasyona ve gerilime yer vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz” dedi.
Akar, Ukrayna ile Türkiye’nin savunma sanayiinde karşılıklı olarak birbirine destek verdiğini söyleyerek, “Sadece savunma ve güvenlik konularında değil ticari ve turizm konularında da önemli yatırımlar yapıyoruz. İleriki dönemlerde meyvelerini alacağız. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra ticaret ve turizm sektörünün çok daha hızlı ilerleyeceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement