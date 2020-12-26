Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da - Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

- Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da - Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü

Akar'ın uçaktan inişi

General 

-Akar'ın karşılanması
-Akar'ın Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşmesi

( TRABLUS ) - Milli Savunma Bakanı Akar Libya'da- Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Nemruş ile görüştü TRABLUS

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Libya’ya geldi. Bakan Akar, temasları kapsamında Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Libya’ya geldi. Bakan Akar havaalanında yetkililer tarafından karşılanmasının ardından temaslarına başladı.
Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirecek olan Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement