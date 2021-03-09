Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Milletvekili eşi de tutuklandı... Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Milletvekili eşi de tutuklandı... Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı

Zanlıların polislerin arasında emniyetten çıkışları

Adli Kontrol Ev Hapsi Yurt Dışı Parti Üyesi Terör Örgütü 

-Polis aracına bindirilişi
-Adliyeye götürülüşleri

( MERSİN )- Tutuklananlar arasında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşinin de bulunduğu bildirildi MERSİN

- Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi ile HDP'nin eski il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart tarihinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin merkezli Diyarbakır ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında HDP'nin eski Mersin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, HDP Mersin eski il eşbaşkanlarından, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi M.I ile Toroslar eski ilçe başkanı A.K, Akdeniz eski ilçe başkanı M.G ve parti üyesi B.Ö. tutuklandı. Zanlılardan il yöneticisi R.E. 'ev hapsi ve adli kontrol', Akdeniz eski ilçe başkanı A.K 'yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol' ve eski il eşbaşkanı Z.Ö ile parti üyesi Z.İ 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. (HSK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement