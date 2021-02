Milas'ta öğretmen ve ailesine yapılan saldırı kınandı

-Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal açıklamayı okurken görüntü

-Saldırıya uğrayan İlknur Keskin'in açıklaması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Milas ilçesinde evde canlı ders yapan bir öğretmen ve evde bulunan aile bireyleri sesten rahatsız olduklarını iddia eden grup tarafından saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Sen, Eğitim İş Temsilcileri ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak basın açıklaması yapılarak yaşanan olay kınandı.Milas’ta Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan İlknur Keskin, iddiaya göre evde canlı ders yapmasından rahatsızlık duyan komşuları tarafından darp edildi. Eşi S. K. eşinin kız kardeşi C.K. ve annesi G.K. ile birlikte saldırıya maruz kalan öğretmen İlknur Keskin için Milas’ta görev yapan öğretmenler ve eğitim sendikaları bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.Eğitim Bir Sen İlçe Temsilcisi Ahmet Öcal Kavukoğlu, Türk Eğitim Sen Temsilcisi Muzaffer Kafalı, Eğitim Sen Temsilcisi Sinan Coşkun, Eğitim İş Temsilcisi Şahin Bilgi ile sendika üyeleri öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ortak basın açıklaması İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün burada toplumsal bir sorun olan şiddeti kınamak ve her ne sebeple olursa olsun oluşmasının önüne geçmek için toplandık. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyetin ilk yıllarında Mülki İdari Amirlerine öğretmenleri şehrin girişinde karşılayacaksınız’ talimatını verdiği ve önemsediği bir meslek grubunun mensubu iken toplumun geleceği olan öğrencilerimize ışık olmak düsturuyla hareket eden bir anlayışın şiddete maruz kaldığı bir dönemi yaşamış bulunuyoruz. Öğretmenlik; samimiyetin, özverinin, vefanın, çilenin, zora talip olmanın adıdır. Öğretmenlik, elleri üşüyen bir öğrencinin avuçlarına sıcak nefes olmaktır. Öğretmenlik, acıya çare olmaktır. Öğretmenlik, peygamberlik mesleğidir. Salgın süreci boyunca öğretmenler çok büyük fedakarlıklar gösterip sorumluluk alarak bu karanlık dönemin sağlık çalışanlarından sonra en önemli aktörleri olmuştur. Üzülerek ifade etmeliyiz ki, şiddet toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Her geçen gün şiddetin farklı yüzleri ile karşılaşmaktayız. Bazen fiziksel, bazen psikolojik, bazen sesli, bazen sessiz halde karşımıza çıkmaktadır. Mağdur ise bazen sağlık çalışanı, bazen öğretmen, bazen kadın, bazen de çocuktur. Bugün de bu mağdur ilçemizdeki bu üzücü olayda olduğu gibi bir anne olan İlknur öğretmen olmuştur. Sevgi ile atan onlarca kalbe dokunurken de böyle bir olay yaşanması camiamızı derinden üzmüştür. İlçemiz Zekeriya Gümüşkesen Ortaokulunda öğretmenlik yapmakta olan İlknur Keskin, komşusuyla yaşadığı tartışma sonrasında çıkan arbedede şiddete maruz kalmış ve sağlık kuruluşundan darp raporu alarak durumu adli mercilere taşımıştır. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve tüm eğitim sendikaları olarak; şiddetin her türlüsünü kınıyor ve eğitim çalışanları olarak toplumdan şiddetin kaldırılmasında yine en büyük görevin bizlere düştüğü bilinciyle; işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz.”"İnşallah bu son olur"Basın açıklamasının ardından yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yapan mağdur öğretmen İlknur Keskin “Yaşanan olaydan dolayı çok ama çok üzgünüm. Bu vahim olayın bir eğitimle alakalı olarak gerçekleşmesine, insanlarımızın bu kadar vicdanını kaybetmesine gerçekten çok üzgünüm. Bu olaylar ilk defa yaşanmadı. Daha önceleri de bir çok kez meydana geldi. Birçok öğretmen arkadaşımız mesleklerinden dolayı görevlerini yerine getirirken, birçok sorunla karşılaştılar. İnşallah bu son olur. Bir daha tekrarı olmaz. Bu tür olaylar insanın toplumun vicdanını yaralamaktan, acı vermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Konu yargıya taşındı. Eşimin çapraz bağlarında kopma var. Belki ameliyatta olacak. 3 araba dolusu insan tarafından saldırıya uğradık” dedi.





