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MİLANO - İtalya'da delta varyantındaki artışa rağmen sosyal yaşam hareketliliğini koruyor
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MİLANO - İtalya'da delta varyantındaki artışa rağmen sosyal yaşam hareketliliğini koruyor

MİLANO - İtalya'da delta varyantındaki artışa rağmen sosyal yaşam hareketliliğini koruyor

- Milano sokaklarından genel görüntüler - Kentin turistik bölgelerinden detaylar - Sokakta maskeyle dolaşan insanlardan detaylar - Aşı merkezi önünde sırada bekleyen insanlardan detaylar - Sokakta maskesiz dolaşan insanlardan detaylarMİLANO (AA) - İtalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgının, virüsün bulaşıcı türü delta varyantı sebebiyle yeniden artış eğilimi göstermesine karşın, ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da insanlar günlük yaşamlarına devam ediyor. Kenti gezmeye gelen turistler ile bazı Milanoluların açık havada zorunlu olmamasına rağmen maske takmayı sürdürdüğü bazılarının ise takmadığı görüldü.

Koronavirüs Delta Varyantı Koronavirüs İtalya Turist 

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