Mihmandar Akademi’den üniversite tercih desteği

( İSTANBUL ) - Mihmandar Akademi gençlere Üniversite Tercihi Yaparken yardımcı oluyor İSTANBUL



- Esenler Belediyesi’ne bağlı Mihmandar Akademi, üniversite tercih sürecindeki gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Dörtyol Meydan’da oluşturduğu YKS tercih çadırları, uzman öğretmenleri eşliğinde verdiği tercih desteğiyle 20 Ağustos tarihine kadar gençlerin hizmetinde olacak. Gençlerin geleceği için büyük bir önem taşıyan üniversite tercih süreci başladı.

Esenler Belediyesi, gençleri bu süreçte de yalnız bırakmayarak kendileri için en doğru üniversiteyi seçmeleri için harekete geçti. Bünyesindeki uzman öğretmenlerle YKS tercih sürecinde gençlere ücretsiz ve profesyonel tercih danışmanlığı hizmeti sunan Mihmandar Akademi, Dörtyol Meydan’da gençlere hizmet veriyor. Mihmandar’a ait YKS tercih çadırlarında İstanbul’un her yerinden gelen tüm gençler destek alabiliyor. Üniversite Tercih ve Danışma Merkezleri’nde kafalarındaki tüm sorulara yanıt buluyorlar ve tercihlerini yapıyorlar. “Hedefimde çocuk gelişimi” Belediyenin çok yardımcı olduğunu anlatan öğrenci Özge Şener, “Çok yardımcı oldular. Bu dönem de çok fazla kafa karışıklığı oluyor. Çocuk gelişimi düşünüyorum umarım olur. Sınava 2’nci girişim ve belediyenin verdiği tercih desteklerden yararlandım. Hedefimde çocuk gelişiminden devam etmek istiyorum. Bu çadır gençler için çok faydalı olmuş. Umarım herkes istediği yerlere gelir” dedi.

“Sağlık sektörüne çok fazla rağbet var” Öğrencilerin yönlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Kimya öğretmeni Nazlı Atabey, “Yoğunluğumuz oluyor. Çünkü öğrenciler yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Özel okullar da nasıl oluyor, nasıl avantajları oluyor diye soruyorlar. Sayısal da herkesin istediği tıptır ama olmadığı taktirde diş ve eczacılık da tercih ediyorlar. 2 yıllıklar da sağlık sektörüne çok fazla rağbet var. İster istemez işlerini garantiye almak istiyorlar. Kafaları çok karışık. Geleceğe yönelik ne yapacakları konusunda ve bizler de daha çok destek vermeye çalışıyoruz ki önlerini daha rahat görebilsinler” şeklinde konuştu.

“Biz ailesi olarak araştırma içerisindeyiz” Çocuğu için bilgi almaya gelen veli Dursun Aktaş, “Çocuğumun sözel sıralaması diğerlerine göre daha iyi. Öğretmenlik düşünüyoruz ama nasip. Kendisi şu an memlekette. Biz ailesi olarak araştırma içerisindeyiz. Böyle imkanlar sağladıkları için belediyeye teşekkür ediyoruz” dedi.

“Devlete yerleşmek için şansımızı denemek istedik” Arkadaşıyla gelen İlk ve Acil Yardım mezunu Tuğba Çetinkaya, “Arkadaşım için geldim. Burada belediyenin kurduğu bir çadır var. Yardım alalık dedik. Şimdilik bakacağız, puanlarımız neyi tutuyorsa ona göre tercih yapacağız. Biz sağlık mezunuyuz. Aynı sektörün devamını getirip devlete yerleşmek için şansımızı denemek istedik. Ben kendi zamanımda 310 almıştım. Arkadaşım şu an 260’larda. Yüzde 50 şekilde özel üniversiteler tutuyor. İlk ve Acil Yardım mezunuyum. Arkadaşımda aynı bölüme tercih yapmayı düşünüyor. Ayrıca liseden de hemşirelik mezunuyuz” ifadelerinde bulundu. Her gün, 10.00-19.00 saatleri arasında Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki tercih çadırlarını ziyaret edebilirler.