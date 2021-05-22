Midibüs MOBESE direğine çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

-kazaya karışan midibüs

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Edremit ilçesinde kontrolden çıkan midibüs MOBESE direğine çarptı. İnsan yoğunluğunun olduğu bölgede meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, kaza şehrin en işlek caddelerinde Kapıcıbaşı ile Çayiçi Caddesi’nin kesiştiği noktada akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücü isimi öğrenilmeyen 10 S 15149 plakalı midibüs kontrolden çıkarak önce simit arabasına ardından MOBESE direğine çarparak durdu. Direği yan yattığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi. Eybek suyunun bulunması nedeniyle su dolduran insanların yoğun olduğu yerde, bir facianın yaşanmaması teselli oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

