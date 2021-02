- MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: “Şuşa’nın Kurtarılmış olması Karabağ zaferini taçlandıran önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur”

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Azerbaycan ziyareti kapsamına yaptığı basın açıklamasında, “Şuşa’nın Kurtarılmış olması Karabağ zaferini taçlandıran önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, MHP tarafından Şuşa’da inşa edilecek Üzeyir Hacıbeyli Okulu için Azerbaycanlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdi. Başkent Bakü’deki temasların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya başkanlığındaki heyet Azerbaycan temasları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

“Bu zafer Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan birisidir” Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, “Biz Bakü ziyareti vesilesiyle hem geçmişte işgal sırasında Ermeniler tarafından yaşlı, kadın çoluk, çocuk demeden katledilen canlarımızı hem de son operasyonlarda verdiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyoruz. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zafer Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan birisidir. Türk kültür ve tarihinin simgesi, Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının menbağı konumundaki Şuşa’nın kurtarılmış olması Karabağ zaferini taçlandıran önemli yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. 30 Ocak 2021 tarihinde cumhurbaşkanlığı görevlileri ve Eğitim Bakanı Emin beyle konuya ilişkin görüşmelerimizi yaptık, gerekli temaslarda bulunduk. 30 Ocak da bu görüşmelerin, temasları sağlanmış olması tarihi açısından da bir anlam ve manası vardı. Bu tarihin bu şekilde denk gelmesinin asıl düşünürü ve planlayanı Genel Başkanımız Devlet Bahçeli oldu. 30 Ocak aynı zamanda Azerbaycanlı merhum Üzeyir Hacıbeyli’nin bestelediği milli marşın kabul tarihi. Bu bakımdan da anlamlı bir tarih olmuştur” ifadelerini kullandı. Ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerine değinen Karakaya, “Bu vesileyle bizi kabul eden ve projeyi sahiplenen, gerekli talimatları veren, bir an önce de sonuç alınmasını isteyen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Azerbaycan ve Türkiye tarafı bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyor” Bakü’de yaptığı görüşmelerde gerekli notları aldıklarını ifade eden Karakaya, “Milli Eğitim Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde aldığımız bilgiler, bunları projeye, proje çizimine yansıtacağımız hususları Yusuf bey notlarını aldı. Biz de o çalışmaları yapacağız. Bir takvim verilmesi zaten mümkün değil. Ama en kısa süre içerisinde bu çalışmalar sonuçlanacak. Yani buradaki hem Azerbaycan tarafı, hem Türkiye tarafı bu projenin bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyor. Amacımız Azerbaycan’ın yapısına mimarisine, tarihine, geçmişine uygun, özgün bir mimari ile bir binanın yapılarak katkı sunmak” ifadelerini kullandı. “Amacımız örnek olmak” Amaçlarının örnek olmak olduğunu belirten Karakaya, “Bugün Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev de bunu ifade ettiler. İlk kez böyle bir teklif, böyle bir proje teklifi geldiğini ve bundan da çok memnun olduğunu ifade ettiler. Bu bir örnek olacaktır. Türk dünyası büyük dolayısıyla bu örnek arkasından inşallah oralarda bu tür projelerin eğitim, kültür başlıklı projelerin de gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Bahçeli 16 Ocak’ta duyurmuştu MHP Genel Başkanı Bahçeli 16 Ocak'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ”Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli ayrıca, okulun adının Azerbaycan Ulusal Marşı'nın bestecisi Şuşa doğumlu Üzeyir Hacıbeyli olacağını açıklamıştı.



