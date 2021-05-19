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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 yaralı

Hastane detaylardı

Tarım Mevsimlik İşçi 

-Olay yeri detayları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta mevsimlik işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Adıyaman’dan hareket edip Yozgat’a giden S.D. idaresinde ki 46 PF 745 plakalı Ford marka minibüs, Yıldızeli ilçesi şehir merkezine 5 kilometre kala yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan S.D.(25), M.D.(63), N.D.(73), Z.D.(1) ve G.D.(19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların mevsimlik işçi olduğu, tarım alanlarında çalışmak için Yozgat’a gittikleri öğrenildi. (SY-GF-
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