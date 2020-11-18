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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Metropolleri kana bulayacaklardı, bebek bezine sakladıkları bomba ile yakalandılar

Bebek Bezinde Bomba

( MARDİN ) -- Mardin'de, mülteci aileler arasına karışarak terör örgütü PKK adına metropollerde eylem yapacak olan 3 terörist gözaltına alındı MARDİN

Bebek Mülteci Akalan Nitelik Terör Örgütü 


- Mardin'de düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 PKK'lı terörist yakalandı. Teröristlerin yakalandığı bölgede yapılan aramada bebek bezine saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye sınır hattından illegal yollar ile mülteci aileler içerisine karışarak terör örgütü adına metropol kentlerde sansasyonel nitelikte eylem yapacak olan 3 Suriye uyruklu terörist yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların geçiş yaptıkları sınır bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sonucunda poşet içerisinde bebek bezlerinin arasına saklanmış vaziyette boru tipi bomba ele geçirildi. 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (KA-YRT-
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