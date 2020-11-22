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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

MERSİN - Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı



Görüntü Dökümü: - Mersin ’de sokağa çıkma sınırlamasının ardından boş kalan cadde ve sokaklar - Boş meydanlar - Devriye icra eden polis ekipleri - Çevirme yapan polis ekipleri - Sahilden görüntülerMERSİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Mersin 'de sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ve Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nde sakinlik yaşandı.Polis ekipleri kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Polis Koronavirüs Polis Ekipleri 

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