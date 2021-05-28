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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

Mersin Kızkalesi'nde turizm sezonu Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

- Kızkalesi'nden drone görüntüler - Denize giren vatandaşlar - ÇUKTOB Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Kale ile röportajMERSİN (AA) - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin 'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nde, yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı tedbirler alınarak turizm sezonu açıldı.Bölgedeki işletmeler, turistlerin güvenli şekilde tatil yapmaları için Kovid - 19 tedbirleriyle ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.
Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Kale, gazetecilere, sezonun açılmasıyla Kızkalesi'nde hareketliliğin başladığını söyledi.

İşletmelerin sezona hazır olduğunu dile getiren Kale, "Şu an Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan turistler gelmeye başladı.
Bu sezondan geçen yıllara oranla daha çok umutluyuz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Kale, tatilcilerin Kovid - 19 tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini aktararak şunları kaydetti:"Bizim için önce insanlarımızın, tatilcilerimizin sağlığı gelmektedir. Umarım kurallara uyup kazasız belasız bu güzel sezonu geçirir ve tamamlarız. Turizm Bakanlığının açıkladığı gibi önce turizm işletme ve turistik tesislerde, belediye otellerinde turizm çalışanlarının öncelikli aşılaması yapıldı. Kovid - 19 tedbirlerine hazır vaziyette sezona girmekteyiz. Turizmcilerimize ve esnafımıza bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum ve tatil beldesinde denize girerek zaman geçiren herkesin kurallara uymasını diliyorum."Tatilcilerden Eylül Halavut da Kovid - 19 tedbirlerine dikkat ederek tatilini geçirdiğini belirterek "Denize girerken maskemizi çıkartıyoruz ama denizden çıktığımız zaman maskemizi geri takıyoruz. Ülkemizde Kovid - 19 bitmiş değil." diye konuştu.
Cem Halavut da tatil yapacakları Kovid - 19 tedbirlerine uymaya davet etti.

Koronavirüs Turizm Sezonu İsaf Umutlu Irak 

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