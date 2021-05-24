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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

MERSİN - Eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı



Görüntü Dökümü: - Bir sitede yanan evin görüntüsü - Polis ekiplerinin site önünde önlem alması - Gözaltına alınan kişinin eşinin sinir krizi geçirmesi - Çocukların ağlaması - Polisin çocukları teskin etmesi - Site önünde bekleyen vatandaşlar ve polis aracı Mersin 'de eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp, evini ateşe veren kişi gözaltına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra kendini yaralayıp, evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.İddiaya göre, Deniz Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir sitede yaşayan H.B, alkol aldıktan sonra tartıştığı eşinin polise haber vermesi üzerine kendini yaralayıp evini ateşe verdi.İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.Polis ekiplerince gözaltına alınan H.B, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.İfade vermek için gittiği karakoldan dönen H.B'nin eşi, yangın nedeniyle hasar oluşan evini görünce sinir krizi geçirdi.Gözyaşlarını tutamayan H.B'nin eşi ve 2 çocuğunu polis ekipleri teskin etmeye çalıştı.

Polis Aracı Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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