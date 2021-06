Mersin’den Kıbrıs’a yüzmek için İstanbul Boğazı'nda antrenman

-Aksiyon kamerası ile yüzerken görüntü

- Cebelitarık Boğazını ve Manş Denizini geçen milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzmek için antrenmanlarını İstanbul Boğazı’nda yapıyor. Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, "Kulacım Kadar Uzaktasın" sloganıyla Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek. Milli yüzücü seven antrenörlerinden biriside daha önce Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) su altından yüzerek rekora imza atan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin ile birlikte İstanbul Boğazı’nda yapıyor. Yağmurlu havaya rağmen antrenman saatlerini değiştirmeyip Kandilli İskelesinden denize girdi. Avrupa Yakasına giderken yakınında antrenörünün içinde bulunduğu bot ona eşlik etti. İstanbul Boğazı’nda bir yandan akıntı ile mücadele eden seven antenmanı sırasında havadan görüntülendi. Kimi zaman dev gemilerin yakınında olan sporcunun güvenliği için bir bot ve gemi antrenman boyunca yakınında bekledi. Gün içinde birkaç kez aynı güzergahta yüzerek Mersin Kıbrıs parkuruna hazırlandı. “Süratini ve dayanıklılığını geliştirmem lazım” Bugüne kadar 18 Guinness Dünya Rekoruna imza atan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin, “Emre’nin kondisyon antrenörlüğünü yapıyorum, ona kısa süreli dinlenmeli birden patlayıcılı yüzme teknikleri lazım. Ne kadar uzun süre yüzerseniz enerji kaybınız daha fazla oluyor. Emre’nin süratini ve dayanıklılığını geliştirmem lazım. Bunun için devamlı çalışıyoruz. Uzun süreli bir rekor denemesi olduğu için vücudumuzdaki yağlardan enerji temin ediyoruz. Hızlı gittiğimiz zaman karbonhidratlardan yavaş gidersek yağlardan enerji kullanmaya başlayacağız. Havuzda yüzmek ile denizde yüzmek benzemiyor. Kıbrıs’a doğru yüzerken dalgaların boyu 3-4 metre büyüklüğünde olabiliyor. Bir sat komando hocası olarak bunların üstesinden geleceğini biliyorum” diye konuştu.

“Mersin Kıbrıs parkurunun dünyaya tanıtılmasını istiyorum” Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü Emre Seven, “2017 yılında Manş Denizi’ni 13 saat 34 dakikada yüzerek geçtim. Şimdiki hedefim önümüzdeki Temmuz veya Ağustos ayları içerisinde Mersin’den Kıbrıs’a solo olarak yüzerek geçeceğim. Mola vermeden, herhangi bir tekneye dokunmadan tek seferde geçmeye çalışacağım. Muhtemelen 30-35 saat süreceğini düşünüyoruz. Amacım Mersin Kıbrıs parkurunun dünyaya tanıtılmasını istiyorum. Mersin Kıbrıs arasındaki parkuru dünyanın elit sporcularına açalım. Antrenman için ise Kandilli İskelesinden Arnavutköy’e doğru boğazda yüzüyorum” diye sözlerini tamamladı. (AFS-ÖFA