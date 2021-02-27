Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi

Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi

Cenaze aracı ve yanında saf tutan cemaat

Cenaze Kalaba Cenaze Namazı Alabalık Elektrik Kontağı 

-Namazın kılınması
-Cenaze araç
-Mezarlık önündeki ambulans
-Mezarlık kapısı önündeki kalabalık
-Olay yeri Arşiv
-Çocukların videoları arşiv

( MERSİN )- Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul cenaze töreninde baygınlık geçirdi MERSİN

- Mersin'in Tarsus ilçesinde yanarak hayatlarını kaybeden 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi.
İlçeye bağlı Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Ahmet Can Kuytul (3) ve Mehmet (5) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden anne Fatma Kuytul dışarı çıktı. Evdeki yangında Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazeler, bugün ilk olarak ikamet ettikleri eve götürüldü. Orada uğurlanan 2 küçük kardeş Tarsus Güney Mezarlığına getirildi.
Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul baygınlık geçirdi. Baba Tuncay Kuytul ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracında kalan 2 kardeşin cenaze namazı kılındı. Duaların ardından 2 kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı