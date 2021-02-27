Mersin’de yanarak ölen 2 küçük kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi

-Namazın kılınması

-Cenaze araç

-Mezarlık önündeki ambulans

-Mezarlık kapısı önündeki kalabalık

-Olay yeri Arşiv

-Çocukların videoları arşiv



( MERSİN )- Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul cenaze töreninde baygınlık geçirdi MERSİN



- Mersin'in Tarsus ilçesinde yanarak hayatlarını kaybeden 3 ve 5 yaşındaki iki kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçeye bağlı Yeşil Mahalle, Hasan Özçivi Caddesi üzerindeki 109 numaralı evde meydana gelen olayda, Fatma Kuytul duş almak için banyoya girdi. Bu sırada Fatma-Tuncay Kuytul çiftinin çocukları Ahmet Can Kuytul (3) ve Mehmet (5) odada oynarken, elektrik kontağından yangın çıktı. Duman kokusunu fark eden anne Fatma Kuytul dışarı çıktı. Evdeki yangında Ahmet Can ve Mehmet kardeşler feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cenazeler, bugün ilk olarak ikamet ettikleri eve götürüldü. Orada uğurlanan 2 küçük kardeş Tarsus Güney Mezarlığına getirildi.

Hamile olduğu öğrenilen anne Fatma Kuytul baygınlık geçirdi. Baba Tuncay Kuytul ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracında kalan 2 kardeşin cenaze namazı kılındı. Duaların ardından 2 kardeş gözyaşları arasında toprağa verildi.





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