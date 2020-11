Merkezefendi Belediyesinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

-Protokolden görüntü

- Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 60 amatör spor kulübüne 400 bin TL’lik spor malzemesi desteği sağladı. Merkezefendi Belediyesi, Akkonak Dr. Samim Gök Sahası’nda amatör sporcularla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte sporculara malzemeler verilirken içerisinde spor eşyaları bulunan kolilerle sahaya ay yıldız resmi yapıldı. Yaklaşık 60 amatör spor kulübüne Merkezefendi Belediyesi tarafından 400 bin TL’lik malzeme desteği sağladı ve Başkan Şeniz Doğan, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu belirtti.

Projenin amacına ulaşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana spora destek veriyoruz. Kulüplerimizin sıkıntısını biliyoruz. Birçok kez kulüplerle bir araya geliyoruz. Özellikle salgın döneminde mali anlamda sorun yaşıyorsunuz. Bizler de bu noktada malzeme sıkıntısı çekmeyin, bir arayış içerisinde olmayın, bütçenizi başka yerlerde kullanın diyerek, sizi rahatlatmak adına bu yıl da destek vermeye çalıştık. Bu sene geçen seneden bir farkı var. Bizden talep edilen neyse, ihtiyaç neyse onları kulüplerimize vereceğiz. Projenin bu doğrultuda amacına ulaşmasından dolayı çok mutluyum” dedi.

“60 tane kulübe 400 bin TL’lik malzeme desteği yapıyoruz” Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gerek sosyal gerek yapısal projelerimizde ‘Ben yaptım’ anlayışı olmadı, olmayacak. Sizlerden gelen talepler, öneriler çok önemli. Spor camiasında gelen talepler doğrultusunda etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 60 tane kulübe 400 bin TL’lik malzeme desteği yapıyoruz. Ama bu yetmez ve sizlerin emekleri çok fazla. Lojistik anlamda da yetki ve sorumluluğumuzda destek oluyoruz. Sizler, spora destek olun, gençlere sahip çıkın, çocuklarımız sporla büyüsün. Son yıllarda madde bağımlılığı çok arttı. Bu konuda da mücadelemiz devam ediyor. Çocuklarımız, sporu ve sanatı sevmesiyle kötü alışkanlıklardan uzaklaşacak” diye konuştu.

“Amatörün kalbi Merkezefendi’de atsın” Kadın voleybol takımının sahada güzel çalışmalar yaptığını belirten Doğan, “Geçen sene bir çalıştay yaptık. Sorunları dinledik ve talepleri karşılamayı çalıştık. Bu çalıştaylara devam edeceğiz. Basketbol takımımız var. Alt yapı anlamında güzel bir kademedeyiz. Geçen seneki çalıştayda kadın voleybol takımının sahiplenilmesi iletilmişti. Kadın voleybol takımımız şu an sahada ve güzel işlere imza atıyor. Dezavantajlı mahallelerdeki çocuklarımıza ve kadınlarımıza öncelik verdik. Mahallelere kazandırdığımız merkezlerimizde spor yapma imkanı sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz. Maddi ve manevi olarak sporcularımızın yanında olacağız. Amatörün kalbi Merkezefendi’de atsın” dedi.

“Bu yapılan desteklerin değeri çok ayrı” Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporun olduğu yerde dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtti.

İbanoğlu, “Bu etkinlikte emeği geçen başta Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve herkese teşekkür ederim. Sporun olduğu yerde dostluk, güzellik, kardeşlik ve barış vardır. Bu bağlamda yapılan her türlü yardımı destekliyoruz. Ciddi anlamda kazanımlarımız var. Birçok tesisimiz var. Bunlar güzel şeyler. Denizli’de hareketlilik var. Ciddi destekler yapılıyor. Bu yapılan desteklerin değeri, kıymeti ayrı. Bu törenin hayırlı olmasını diliyorum. Umarım yapılan yardımlar amacına ulaşarak, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.



