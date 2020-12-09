Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Merkel’in Son Yıllık Bütçe Görüşmesi Gerçekleştirildi - Merkel: 'Salgın Önlemleri Artırılacak'

- Merkel’in Son Yıllık Bütçe Görüşmesi Gerçekleştirildi - Merkel: 'Salgın Önlemleri Artırılacak'

Merkel'in konuşması

( BERLİN ) - Merkel’in son yıllık bütçe görüşmesi gerçekleştirildi- Merkel: "Salgın önlemleri artırılacak" BERLİN

Eğitim Sistemi Kamusal Alan Bütçe Görüşmeleri Bütçe Görüşmesi Hükümet 


- Almanya Başbakanı Angela Merkel’in son yıllık bütçe görüşmesi bugün gerçekleştirildi.
Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada korona virüs salgınına da değinerek, salgın ile mücadeleye yönelik tedbirlerin önemli ölçüde sıkılaştırılacağını duyurdu. Almanya Federal Meclis, hükümetin 2021 bütçesini görüşmek üzere Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında toplandı. Federal Meclis Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen yıllık bütçe toplantısı, 15 yıldır hükümetin başında bulunan Merkel, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayacağı için son yıllık bütçe görüşmesini gerçekleştirmiş oldu. Şansölye Merkel, Federal Meclis Genel Kurulu'nda 2021 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, korona salgınına da değindi. Merkel, Almanya Ulusal Bilim Akademisi Leopoldina'nın dün yayınladığı tavsiyeleri açıkça desteklediğini belirterek, yeni yıla girerken korona virüsle mücadeleye yönelik daha sıkı kısıtlamalar getirileceğini duyurdu. Merkel salgınla mücadele kapsamında alınan eğitime uzaktan devam edilmesi, Noel tatilinin okullar için uzatılması, dükkanlar ve işyerleri gibi kamusal alanların tamamen kapatılması ve evden çalışma gibi önlemlerin sıkılaştırılması için çağrıda bulundu. “Bir günde korona virüs kaynaklı 590 can kaybı kabul edilemez” Mevcut gelişmelerin endişe verici olduğunu belirten Merkel, "Korona virüs salgınını kontrol altına alabilmemiz için uzmanlar daha kapsamlı önlemler almamızı tavsiye ediyor. Alınan önlemlere ilave olarak 10 Ocak'a kadar sürmesini planladığımız kısmi kapatmalara yenilerini eklemek zorunda kalacağız. Noel ve yeni yıl tatillerinin 16 Ocak'a kadar uzatılması ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesi dahil her türlü tedbiri alarak salgını kontrol etmeye çalışmalıyız. Son 24 saatte korona virüs kaynaklı 590 can kaybı kabul edilebilir bir durum değil” dedi.
Merkel konuşmasında ayrıca, "Virüsle başarılı bir şekilde mücadele etmenin en önemli anahtarı, her bireyin sorumlu davranışı ve işbirliği yapma isteğidir” ifadelerine yer verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı