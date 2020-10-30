Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Meksika’da “Ölüler Günü” öncesi halka Covid-19 hatılatması

- Meksika’da “Ölüler Günü” öncesi halka Covid-19 hatılatması

Kostümler giyerek gösteri düzenleyen gençler, halka Covid-19 önlemlerini hatırlatıyor

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Hastalık Semptom Başkent Hükümet Grup Genç 


- Meksika’da bir grup genç, “Ölüler Günü” adlı etkinlik öncesi halka korona virüse (Covid-19) karşı önlemleri hatırlatmak için gösteri düzenledi.
Meksika’da her yıl ölüleri anmak için düzenlenen “Ölüler Günü” etkinliği öncesinde bir grup genç, Meksika’nın başkenti Mexico City’de Covid-19 hakkında bilgilendirici bir gösteri düzenledi.
Gösteriyi düzenleyen genç grup, anma gününe özgü iskelet figürleri içeren kostümler giyerek Mexico City sokaklarında gezdi. Kostümlü gençler, halka Covid-19 ile mücadelede alınması gereken önlemleri hatırlattı. Mexico City Turizm Sekreterliği yapılan gösteri hakkında, “Gençlerin bu gösterisi Covid-19’u dramatize ederek, halka maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı, ellerini yıkamayı ve hastalık semptomları gösterenlerin evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak, halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı. Meksika’nın en önemli adetlerinden biri olan “Ölüler Günü”, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Meksikalı aileler her yıl bu özel günde, hayatını kaybeden sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ediyor. Ancak Meksika hükümeti, bu yıl ölülerin anıldığı günde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Meksika halkının evde kalması için mezarlıkları kapatma kararı aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı