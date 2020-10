- Meksika’da “Ölüler Günü” öncesi halka Covid-19 hatılatması

- Meksika’da bir grup genç, “Ölüler Günü” adlı etkinlik öncesi halka korona virüse (Covid-19) karşı önlemleri hatırlatmak için gösteri düzenledi.

Meksika’da her yıl ölüleri anmak için düzenlenen “Ölüler Günü” etkinliği öncesinde bir grup genç, Meksika’nın başkenti Mexico City’de Covid-19 hakkında bilgilendirici bir gösteri düzenledi.

Gösteriyi düzenleyen genç grup, anma gününe özgü iskelet figürleri içeren kostümler giyerek Mexico City sokaklarında gezdi. Kostümlü gençler, halka Covid-19 ile mücadelede alınması gereken önlemleri hatırlattı. Mexico City Turizm Sekreterliği yapılan gösteri hakkında, “Gençlerin bu gösterisi Covid-19’u dramatize ederek, halka maske takmayı, sosyal mesafeyi korumayı, ellerini yıkamayı ve hastalık semptomları gösterenlerin evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak, halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı. Meksika’nın en önemli adetlerinden biri olan “Ölüler Günü”, her yıl 1 ve 2 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Meksikalı aileler her yıl bu özel günde, hayatını kaybeden sevdiklerinin kabirlerini ziyaret ediyor. Ancak Meksika hükümeti, bu yıl ölülerin anıldığı günde Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde Meksika halkının evde kalması için mezarlıkları kapatma kararı aldı.



