- Meksika'da kanlı seçim: En az 5 ölü - Seçim merkezlerine ceset parçaları fırlatıldı

- Meksika’da dün düzenlenen seçim sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, Tijuana kentinde seçim merkezlerine ceset parçaları fırlatıldı. Meksika’da dün halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti. Seçim öncesi başlayan şiddet olayları seçim günü de ülkenin farklı bölgelerinde devam etti. Seçim günü ilk olay gece yarısı Chiapas eyaletinde meydana geldi. Seçim için malzeme taşıyan bir kamyonet Arellano Buenavista kasabası civarında silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü. Düzenlenen saldırıda kamyonetteki 5 kişi öldürüldü. Puebla eyaleti Tlachichuca kentinde gerçekleştirilen üç ayrı silahlı saldırıda ise can kaybı yaşanmadı. İlk olarak sabah yerel saatle 08.20 civarında siyah bir minibüsten bir seçim merkezine ateş açıldı. Sırada bekleyen seçmenlerde korku ve paniğe yol açan olaydan bir kaç dakika sonra başka bir seçim merkezinde benzer olay yaşandı. Aynı şahısların saat 09.00 civarında 20 Kasım Parkı yakınındaki seçim merkezine ateş açtı. Seçim merkezine kesik insan kafası fırlatıldı Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde ise peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda seçim merkezlerine kesik insan kafası fırlatıldı. Sabah saat 09:00 civarında Hacienda de las Palmeras caddesi üzerindeki 1440 numaralı seçim sandığına yaklaşan bir adam, kabine insan kafası atıp kaçtı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaya olarak olay yerinden uzaklaşan zanlı yakalanamadı. Bu olaydan yaklaşık 40 dakika sonra şehrin başka bir kesiminde içinde ceset kalıntıları bulunan iki adet torba başka bir seçim merkezi yakınına atıldı. Öğleden sonra yine aynı şehrin Mariano Matamoros mahallesindeki bir seçim merkezine kesik insan kafası atıldı. Baja California eyaletinin Mexicali şehrinde ise Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) yerel ofisine bir grup silahlı kişinin ateş açtığı belirtildi. San Luis Potosi şehrinde ise 808 numaralı sandığa gelen silahlı bir grup önce ateş açıp, sonra da sandığa el koyarak olay yerinden uzaklaştı. Herhangi bir can kaybının yaşanmayan olay hakkında bölge savcılığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Oy pusulaları çalındı Seçim merkezine bir başka silahlı saldırı da Oaxaca’da gerçekleşti. Progreso de Lagunas semtindeki bir ilköğretim okulunda kurulan seçim merkezine gelen silahlı bir grup, seçmenleri tehdit edip oy pusulalarını çaldı. Can kaybı yaşanmayan olayın ardından bölgede seçim askıya alındı. Naucalpan şehrinde ise 2895 nolu seçim merkezine gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken patlamanın etkisiyle seçim merkezindeki malzemeler ve mobilyalar etrafa saçıldı. Seçim öncesi en az 90 politikacı öldürüldü Ülkede seçim öncesi Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar 800’e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti. Düzenlenen 200 kadar silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü, birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi. Yaşanan bu şiddet olayları dolayısıyla ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.