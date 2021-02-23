Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Meksika’da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi

- Meksika’da bir kişi kendisini soymaya çalışan hırsızlarla çatışmaya girdi

-Soygun anı

Soygun Çatışma Başkent Hırsız Pazar Günü 

--Adamın soygunculara ateş etmesi

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika'da bir adam restoranda eşiyle yemek yediği sırada kendisini soymaya çalışan iki soyguncuya silahıyla karşılık verdi. Meksika’nın başkenti Mexico City’nin batısındaki Lomas de Chapultepec'te bulunan bir restoranda geçtiğimiz pazar günü eşi ile birlikte yemek yiyen adam soyguncuların hedefi oldu. Çiftin masasına yaklaşan 2 soyguncu, adama silah doğrultarak telefonunu ve saatini istedi. Bunun üzerinde adam, silahını çekerek soygunculara ateş açtı. Silahlı soyguncunun adama karşılık vermesi sonucu çatışma çıkarken, çevrede bulunanlar ise panikle koşmaya başladı.
Açılan ateş sonucu soyguncular olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis, olay yerinden kaçan soyguncuların arandığını ve 1 soyguncunun çatışmada yaralandığını aktardı. Olaya ilişkin görüntüler ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı