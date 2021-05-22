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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmetçik'ten Yunanistan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermek istediği 42 düzensiz göçmene yardım eli

Mehmetçik'ten Yunanistan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermek istediği 42 düzensiz göçmene yardım eli

- Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 42 düzensiz göçmenin, Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 42 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışıldı.Göçmenler, Edirne hududundaki Türk Silahlı Kuvvetleri personelince kurtarılarak İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.Bakanlık, kurtarılan düzensiz göçmenlerin yaşadıklarını anlattığı videoyu da paylaştı.Düzensiz göçmenler, 2 gün önce Uzunköprü'den Yunanistan'a gittiklerini, kendilerini yakalayan Yunanistan polisi tarafından darbedildiklerini, 2 gün boyunca kendilerine ekmek ve su verilmediğini, telefon ve pantolonlarına el konulduğunu söyledi.

Göçmenler, Yunanistan polisinin vücutlarında oluşturduğu darp izlerini de gösterdi.

Sosyal Medya Polis Rehin Güvenlik Güçleri Nani 

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