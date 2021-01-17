Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Mehmetçik,muhabbet kuşunu bulup, küçük Doruk’a ulaştırdı

- Mehmetçik,muhabbet kuşunu bulup, küçük Doruk’a ulaştırdı

Doruk'un muhabbet kuşu ile ilgilenmesi

Jandarma Muhabbet Trafik Kazası Harekete Geç Muhabbet Kuşu 

-Jandarmaya teşekkür etmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da jandarma ekipleri , önceki gün ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdikten sonra muhabbet kuşunu kaybeden minik Doruk’a, kuşunu bulup teslim etti. Alınan bilgiye göre, önceki gün Elazığ-Malatya karayolu Sakabaşı köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 7 yaşındaki Doruk Şahinli ve ailesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Küçük Doruk’un araçta muhabbet kuşunun bulunduğunu ve kaçmış olabileceği üzerine jandarmadan yardım istendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doruk’u mutlu etmek amacıyla olay yerinde yapmış oldukları araştırma sonucunda muhabbet kuşunu bulup, baba Atilla Şahinli’ye teslim etti. Muhabbet kuşuna kavuşan küçük Doruk Jandarma personeline teşekkür ederek kuşunun bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu aktardı. (RY-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Antalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 ÖlüAntalya Alanya'da Minibüs Dereye Uçtu: 8 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı