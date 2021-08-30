Maslak’ta gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi
Drone görüntüsü Türk bayrakları
-Gökdelenlerden görüntü -Diğer ve genel detaylar
( İSTANBUL ) İSTANBUL
- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde Maslak’ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi. O anlar drone ile havadan görüntülendi. Maslak’ta bulunan gökdelenler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Türk bayrakları ve Atatürk posteri asıldı. Drone ile havadan görüntülenen Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. (GK- Mİ-
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