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Maslak’ta gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maslak’ta gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi

Maslak’ta gökdelenler Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi

Drone görüntüsü Türk bayrakları

-Gökdelenlerden görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümünde Maslak’ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle süslendi. O anlar drone ile havadan görüntülendi. Maslak’ta bulunan gökdelenler 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Türk bayrakları ve Atatürk posteri asıldı. Drone ile havadan görüntülenen Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu. (GK- Mİ-
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