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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Marmarisli balıkçılar sağanak yağış ve fırtına uyarısına karşı tedbirlerini aldı

Marmarisli balıkçılar sağanak yağış ve fırtına uyarısına karşı tedbirlerini aldı

Meteorolojik uyarı sonrası teknesinde tedbir alan bir kadın kaptan

Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Meteoroloji Ekmek Teknesi 

-Marinanın ve azmak kenarındaki teknelerin görüntüsü
-Çöken bulutlarla birlikte Marmaris'teki sakinlik ve oluşan güzel görüntüler
-Genel ve detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ege Bölgesi'nde aylardır beklenen yağışın akşam saatlerinde fırtına ile birlikte gerçekleşeceğinin duyurulması üzerine sahil kesimlerinde denizciler fırtına ve sağnak yağışa karşı teknelerini sağlama almak için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muğla'nın kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olabileceğine karşı uyarıda bulunuldu. 21-50 kilogram olabileceği tahmin edilen sağanak yağışlarla birlikte olası su baskını, ani sel, Yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Marmaris Balıkçılar Barınağı olarak ta bilinen Marinanın ortasındaki azmakta bağlı tekneler fırtınaya karşı hazırlıklarını tamamladı. Denizciler sabah saatlerinden itibaren teknelerinde gerekli tedbirleri alırken, halatlar sağlamlaştırılıp kontrol edildi. Bazı teknelerin üzerleri örtüldü. Kimsenin denize açılmadığı Marmaris Balıkçı Barınağı'nda fırtına öncesi sessizlik yaşanırken bir çok balıkçı ekmek teknesini sağlama almak için sabahın erken saatlerinde çalışmalarını tamamladı. Meteorolojik uyarının ardından balıkçı barınağına gelerek teknesini kontrol edip yağmur ve fırtınaya karşı tedbirlerini gözden geçiren Düriye Kaltun adlı kaptan "Fırtına uyarısı yapıldı. Ben de teknemin yanına gelip kontrollerini yapıp yağış ve fırtınaya karşı tedbirlerimi aldım" diye konuştu.
Yağış öncesi çöken bulutlarla birlikte kartpostalları aratmayacak görüntülerin oluştuğu Marmaris Balıkçı Barınağı'nda meteorolojik uyarı nedeniyle en sakin günlerinden birini yaşıyor. (GK-İK-Y)
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