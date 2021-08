Marmaris yangını böyle geldi

-ALEVLERİN HER YERE YAYILMASI

-HELİKOPTER VE UÇAKLARIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

-MARMARİS'İN YANMADAN ÖNCE VE YANDIKTAN SORNA GÖRÜNTÜLERİ



( MUĞLA )- Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi MUĞLA



- Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Ağustos günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.

Muğla’da sporları ilgilenen ve tatilcilerin anılarını kaydeden Orhan Koca, 29 Ağustos günü başlayan yangın felaketini başladığı andan itibaren an be an havadan görüntüledi. Duman görünür görünmez Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının alevlerle mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde dakikalar içinde bölgedeki tüm ormanları sardığı görüldü.

5 Ağustos tarihine kadar binlerce dekar alanda devam eden orman yangınları sonucu mavi deniz ile yemyeşil ormanların buluştuğu Marmaris’in seyrine doyum olmaz coğrafyasındaki ormanlık alanlar siyaha büründü. Felaketin başladığı andan itibaren an be an bölgeden alınan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. (İK-Y)