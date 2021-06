Marmaris Rus turistleri bekliyor

-marmaristen görüntüler

-türsab başkanı ile röp.

-çarşı genel görüntüler

-esnaflar röp.



( MUĞLA -DRONE) MUĞLA



- Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan turizm sektörü Rusya’nın kapılarını açması ile bir nebze rahatlıyor. Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinden olan Marmaris ve Marmaris esnafı da Rus turistleri bekliyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) bölge yönetim kurulu Başkanı Suat Esin yaptığı açıklamada, "Biz turizmciler olarak Nisan ayından bu yana hazırız. 25 Nisan’dan bu yana beklediğimiz Ruslar nihayet yarın itibari ile gelecek, Antalya ve Dalaman’a inecek olan Ruslar bizim için can suyu olacak. Muğla’ya gelen Rus turistlerin çoğunluğu Marmaris ve Sarıgerme’ye gelecek. Ana pazarımız olan İngiltere ne yazık ki salgın sebebi ile Ağustos’a sarktı gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl çok fazla bir beklentimiz olmamasına rağmen iki ay gibi çok güzel bir sezon yaşadık. Bu sene de her hangi bir aksilik olmaz ise Ekim ayının sonuna kadar devam eder diye düşünüyorum. İngiltere ve Avrupa ülkelerinde kırmızı olan rengimiz yeşile dönmesi en büyük umudumuz. Gelecek olan turistlerin ülkemizden memnun bir şekilde ayrılacaklarından eminiz" dedi.

Çarşı esnaflarından Volkan Demir ise umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki pandemi tüm dünyayı etkiledi. Bizler mağazalarımızı yeni yeni açmaya başladık. Rusya’nın kapılarını açmış olması çok güzel bir haber. Umarım aşılama çalışmaları bir an önce tamamlanır ve İngiltere İskandinav misafirlerimiz gelmeye başlar" şeklinde konuştu.