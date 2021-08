Marmaris alevlere teslim oldu, gökyüzünü duman kapladı

- Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde 5 gün önce başlatan orman yangını her yeri sardı. Başlangıç noktasından itibaren yaklaşık 100 kilometre dağılan yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, yangından yükselen dumanlar Muğla semalarını kapladı.Marmaris Armutalan’da 5 gün önce başlayan orman yangını Datça’ya kadar uzanırken, çevre mahalleleri de yaktı. Şu an itibariyle Hisarönü’nda yoğunlaşan orman yangınında ev ve iş yerleri tahliye edildi. Bir çok ev ve iş yeri yanarken dumanlar her yeri kapladı.Bu arada orman ve belediyelere ait söndürme ekiplerinin yanında Marmaris’te polis teşkilatına ait TOMA’lar da yangınlara su sıkmak için alana sevk edildi.Muğla’da şu anda Marmaris, Bodrum-Milas, Köyceğiz yangınlarının ardından yaklaşık 2 saat önce Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı. Adeta duman altında kalan Muğla’daki manzara vatan sevdalısı olan herkesin yüreklerini dağlıyor.