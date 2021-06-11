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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MARDİN - Silah kazası sonucu şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

MARDİN - Silah kazası sonucu şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandı

- Törene katılanlar - Şehit cenazesinin alana getirilmesi - Şehidin öz geçmişinin okunması - Dua edilmesi - Şehidin memleketine uğurlanmak üzere uçağa konulması Mardin 'de silah kazası sonucu şehit olan askerin naaşı memleketine uğurlandıMARDİN (AA) - Mardin 'de silah kazası sonucu şehit olan piyade er Rıdvan Sağdıç'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine gönderildi.Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sağdıç için Mardin Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.Daha sonra şehit Sağdıç'ın naaşı Tekirdağ'a gönderildi.Törene Vali Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehit Hastane General Siyasi Parti Sivil Toplum 

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