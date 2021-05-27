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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MARDİN - PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN - PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

- Sığınak ve patlayıcının etkisiz hale getirilmesi Mardin 'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiMARDİN (AA) - Mardin 'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren - 5 Operasyonları kapsamında kırsalda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 noktada taşların arasına gizlenmiş sığınaklarda yapılan aramada, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.Sığınaklarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.Diğer malzemeler ile sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Plastik Patlayıcı Fünye Terör Örgütü Teröristler İstihbarat 

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