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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Kek, çikolata paketi ile şarj aleti içerisine yerleştirilmiş plastik patlayıcı ele geçirildi

MARDİN - Kek, çikolata paketi ile şarj aleti içerisine yerleştirilmiş plastik patlayıcı ele geçirildi

- Kek, çikolata paketi ile şarj aleti içerisine yerleştirilmiş plastik patlayıcılarKek, çikolata paketi ile şarj aleti içerisine yerleştirilmiş plastik patlayıcı ele geçirildi - Olaya ilişkin biri Suriyeli 7 zanlı yakalandıMARDİN (AA) - Mardin 'de, Suriye'den kaçak yollarla giren teröristin çantasında kek ve çikolata paketi ile tıraş makinesi şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK - YPG/PYD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, İzmir ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlatıldı.Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının kaçak yollardan ülkeye giriş yaparak, metropol kentlerde eylem yapmak üzere patlayıcı madde aktarımı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan Suriyeli uyruklu şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 1 kek ve 5 çikolata paketi içerisine yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı, tıraş makinesi içerinde 9 w pil ile anahtar sistemi, şarj aleti içerisine yerleştirilmiş 2 elektrikli kapsül ile 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan şüpheli ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 zanlı gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edildi.

Plastik Patlayıcı Tarım Akalan Gözaltı Terör Örgütü 

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