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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

MARDİN - Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun

Mardin detayTarım alanlarından detayTürkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu:Güneydoğu'daki çiftçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı desteklerden memnun - Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu: - "Artış oranlarından memnunuz, çiftçiler olumlu karşıladı" - Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat: - "Açıklanan fiyatlar beklediğimizin üzerinde oldu. Çiftçi temsilcileri olarak bu fiyatlardan ve artıştan memnunuz"DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarım sektörü temsilcileri ve çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek ve kredi borçlarının ertelemesine yönelik açıklamalarını sevinçle karşıladı.Diyarbakır'da Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir AA muhabirine, açıklanan fiyatların geçen seneye göre çok iyi olduğunu belirtti.
Çiftçiler olarak fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren Demir, girdi maliyetlerinin de düşürülmesini beklediklerini söyledi.

Demir bölgede kuraklık yaşandığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından bölgede kuraklıkla ilgili tespit çalışması yürütülüyor. Çiftçinin üretim yapabilmesi için bu konuda destek istiyoruz." dedi.
- Mardin Türkiye Ziraatçılar Derneği Mardin İl Temsilcisi ve çiftçi İbrahim Halil Kuzu da tarıma elverişli yaklaşık 3 milyon dekar araziye sahip Mardin 'in, Türkiye'nin önemli hububat merkezleri arasında yer aldığını söyledi.

Bereketli topraklara sahip Mardin Ovası'nda çiftçinin genellikle ilk ürün olarak makarnalık ve ekmeklik buğday, ikinci ürün olarak da mısır ve pamuk yetiştirdiğini ifade eden Kuzu, bu yıl yeterli yağış düşmemesinden çiftçilerin olumsuz etkilendiğini belirtti.
"Burada çok kaliteli ürünler yetişiyor. Sulu tarımını yapıldığı alanlarda yüksek verim de elde ediliyor. Genelde ürünler burada işleniyor. Un, makarna, irmik, bulgur gibi ürünlere dönüşüyor. Mardin 'in ana geçim kaynağı tarım." diyen Kuzu, Cumhurbaşkanından sabırsızlıkla bekledikleri açıklamanın dün geldiğini hatırlattı.Kuzu, "Artış oranlarından memnunuz, çiftçiler olumlu karşıladı. Gübre tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı bu konuda destek olunması bizler açısından daha olumlu hale gelecek." dedi.

Lyon Tarım Muhabir Gesi Mısır 

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