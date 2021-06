Mardin’deki kazada hayatını kaybeden öğretmenler için okullarında anma programı düzenlendi

-Öğrencilerden görüntü

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden iki öğretmenin okulunda anma programı düzenlendi.

Yakınları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamazken öğretmenlerin masalarına karanfil bırakıldı. Öğretmen için ilk derste Oğuzhan İlkokulu avlusunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra öğrenciler sınıflarına girerken ilkokul ikinci sınıf öğretmenleri olan Büşra Yıldız ve Suzan Basın'ın öğrencileri ise okula gelmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Okul Müdürü Şehmus İlhan ve kazada hayatını kaybeden öğretmen Suzan Basın'ın ailesi sınıfları ziyaret ederek her iki öğretmenin masasına karanfil bıraktı. Öğretmenlerin elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmesinin acısını yaşadıklarını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, iki gencecik fidanı sebepsiz yere kaybettiklerini belirtti.

Çetin, “Çarşı merkezinde, şehir merkezinde olan bir olay öğretmenlerimizin tek suçu nefes almaya çıktılar. Ama maalesef bir kural tanımazlık, bir kurallara uymazlık iki tane genç öğretmenimizin, fidanımızın canına mal olabiliyor. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük bizi yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama şunu söylemek isteriz, kurallar, kaideler toplumun yaşatılması için elzem olan durumlardır. Hem trafik kurallarını hem diğer sosyal alandaki aklımıza gelen her türlü yaşantımızın geçerli olduğu her yerde kurallara uymak başkasına saygı göstermek, kendimize saygı göstermek çok önemlidir. Eğitim camiamızın, ailelerimizin ve tüm Nusaybinlilerin başı sağ olsun” dedi.

İki gün önce yaşanan trafik kazasında iki mesai arkadaşını kaybettiğini aktaran Okul Müdürü Şehmus İlhan, Suzan ve Büşra öğretmenlerin sürekli birlikte olduklarını söyledi.



Öğretmenlerin ikiz kardeş gibi okula birlikte gelip birlikte gittiklerini, birlikte gezdiğini, okuldaki görevleri birlikte yaptıklarını ve maalesef ebediyete de birlikte göç ettiklerini ifade eden İlhan, şöyle konuştu: “Başımız sağ olsun, acımız büyüktür. Nusaybin'de yaşanan bu elim trafik kazasından ders çıkarmamız lazım. Kurallara uymamız gerektiğinin önemini bu kaza bize bir kez daha ispatladı. Bu süreçte ailelerimizin ve bizim yanımızda olan Bakanımız, valimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür kazalar bir daha yaşanmaz. Acımızı her zaman yüreğimizde, öğretmenlerimizin sevgisini içimizde hissedeceğiz."