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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MARDİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Güneydoğu'daki esnafı mutlu etti

MARDİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Güneydoğu'daki esnafı mutlu etti

MARDİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması Güneydoğu'daki esnafı mutlu etti - Kentte hizmet veren bir kırtasiye - Kırtasiye işleten Necmettin Uçar ile röportaj - Esnaf Kadir Elbaner ile röportajMARDİN (AA) - Kırtasiye işleten Necmettin Uçar salgından dolayı 1,5 yıldır büyük zorluk yaşadıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hibe paketinden duydukları memnuniyeti ifade eden Uçar, "Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah esnaf arkadaşlarımız bundan faydalanır. Bayağı mutlu olduk, sevindik." diye konuştu.
Uçar, salgının sona ermesini ve eski günlere kavuşmayı diledi.Esnaf Kadir Elbaner de, sağlanan destekten dolayı teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı destek paketi bu zor günlerde, zor şartlarda olan esnafa umarım katkı sunmuştur." ifadesini kullandı.

Allah Sevindik 

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