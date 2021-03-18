MARDİN - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü
- Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın anne ve babası - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın şehitliğe gelişi - Anıta çelenk bırakılması - Saygı duruşe ve İstiklal Marşı'nın okunması - Türk bayrağının göndere çekilmesi - Saygı atışı - Vali Demirtaş'ın şehitlik özel defterini imzalaması - mesajın okunması - temsili şehitliğin ziyareti ve karanfil bırakılması - Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın mezarının ziyareti, Kur'an - ı Kerim okunması, dua edilmesi18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümüMARDİN (AA) - Mardin Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü dolayısıyla bir mesajı yayımladı.Tutaşı mesajında, Türk milletinin inancının, iradesinin, azminin ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan Çanakkale Savaşı'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olduğunu belirtti. Çanakkale Zaferi'nin dönemin en modern ordularını dize getiren şanlı bir destan olduğunu vurgulayan Tutaşı, şöyle devam etti:"Bu savaş, emsalsiz bir vatan sevgisini ve bu uğurda gösterilen benzersiz bir cesareti getirir akıllara. Bugün bizlere düşen görev atalarımızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatarak, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir."
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