MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş kalan cadde, sokak ve meydanlarMANİSA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele genelgesi kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Manisa 'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Manisa 'dac kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla işlek bölgelerden Mustafa Kemal Paşa, İzmir, Cumhuriyet ve Doğu caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı'nda akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik, kısıtlamayla birlikte yerini sessizliğe bıraktı.
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