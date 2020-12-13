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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
MANİSA - Mezarlıkların bakımı için belediyeye videolu mesaj gönderdiler

MANİSA - Mezarlıkların bakımı için belediyeye videolu mesaj gönderdiler

- Vatandaşlardan Nalan Başeğmez'in videolu mesajı - Vatandaşlardan Latife Mazman 'ın videolu mesajı - Vatandaşlardan Dilek Uysaler'in videolu mesajı - Kırtık mezarlığından görüntüleri - Kırtık mezarlığından drone görüntüsü - Belediye ekiplerinin mezarlık bakım çalışmaları - Belediye çalışanı kadınların mezarlara çiçek dikmeleri - Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında yetiştirdiği çiçeklerden görüntü - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş'ın açıklamasıMezarlıkların bakımı için belediyeye videolu mesaj gönderdilerMANİSA (AA) - Manisa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle yakınlarının kabirlerine gidemeyen üç kadın, mezarlıkların bakımının yapılması talebini sosyal medya üzerinden paylaştıkları videolu mesajla iletti.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkamayan Nalan Başeğmez (78), Latife Mazman (82) ve kronik hastalığı bulunan Dilek Uysaler (56), çektikleri videolarla yakınlarının kabirlerini ziyaret edemediklerini, mezarlıkların bakımsız kalmasından endişe ettiklerini belirtti.
Kadınların mezarlıkların bakımının yapılması konusundaki talebini içeren görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla çalışma başlatıldı.Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı'nda ağaç budama, yabancı otları temizleme ve mezarlık bakım çalışması yapan ekipler, büyükşehir belediyesi seralarında yetiştirilen 50 bin çiçeği de mezarlığa dikti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, gazetecilere, Kovid - 19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların yakınlarına ait mezarların bakımlarını yapamadığını, onlara yardımcı olmak amacıyla temizlik ve bakım çalışması başlattıklarını söyledi.

Göktaş, Kırtık ve Çatal mezarlıklarında toplam 400 bin metrekare alanda 150 personel ile mezarların bakımlarını yaptıklarını, çalışmaların düzenli olarak süreceğini sözlerine ekledi.

Sosyal Medya Koronavirüs Büyükşehir Belediyesi 

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