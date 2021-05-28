MANİSA - Eski eşini sokak ortasında darbeden kişi yeniden gözaltına alındı
- Polis aracının gelmesi - Şüphelinin araçtan indirilmesi - Şüphelinin, sorulan soruları yanıtsız bırakarak polis merkezine girmesiGÜNCELLEME - Manisa 'da eski eşini sokak ortasında darbeden kişi yeniden gözaltına alındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında darbeden ve savcılık kararıyla serbest bırakılan kişi, yeniden gözaltına alındı.
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