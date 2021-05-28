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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MANİSA - Demirci'de hayatını kaybeden Filistin ve Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı

MANİSA - Demirci'de hayatını kaybeden Filistin ve Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındı

- Gıyabi cenaze namazı - Dua okunmasıDemirci'de hayatını kaybeden Filistin ve Doğu Türkistanlılar için gıyabi cenaze namazı kılındıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde Filistin ve Doğu Türkistan'da şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.Alaca Camisinde Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında, zulüm gören Müslümanlar için dua edildi.Namazın ardından Demirci Memur - Sen İlçe Temsilcisi Mehmet Dağlar bir açıklama yaparak, "Filistin ve Doğu Türkistan'da Müslüman kardeşlerimiz her gün zulümle karşı karşıya. Şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızın katılımı ile cenaze namazı kıldık, bu zulümlerin bitmesi ve Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması için dua ettik" dedi.

Şehit Gıyabi Cenaze Namazı Beraberlik Cenaze Namazı Sivil Toplum 

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