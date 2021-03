Manisa'da zehirlenen binlerce arı telef oldu

- Zehirlenen arılara kekik ve şerbet verilmesi detay görüntü

- Telef olan arılardan detay görüntü

- Çırpına çırpına ölen arılardan detay görüntü

- Üretici Halil Avcı’nın konuşması

- Kovanlardan genel görüntü



( MANİSA ) -- Üretici Halil Avcı:- “Ben yandım başka arıcılar yanmasın” MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde bilinçsizce kullanılan zirai ilaç nedeniyle 100 kovanda bulunan binlerce bal arısı zehirlenerek, telef oldu. Salihli’nin Bahçecik Mahallesi’nde bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar binlerce bal arısının telef olmasına neden oldu. 25 yıldır arıcılıkla uğraşan Halil Avcı’nın (46) 100 kovanında bulunan arıların yüzde 90'nı zehirlenerek öldü. Arıların telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan ve kovanlarda kalan arıları kurtarmak için uzun uğraşlar veren Avcı, buna rağmen arıların çırpına çırpına ölmeye devam ettiğini söyledi.



Avcı, maddi zararının ise yaklaşık 55 bin lira olduğunu belirtti.

“Kovandaki arıların yüzde doksanı telef oldu” 25 yıllık arıcılıkla uğraştığını ve ilk defa böyle bir olayın başına geldiğini belirten Halil Avcı, durumu Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdiğini belirterek, “Görevli ekip geldi, yaptıkları inceleme sonrası, bilinçsizce kullanılan zirai ilaç olduğunu söyledi.



Çiftçilerimizin bu mevsimde kullandığı ot zehrinden dolayı arılar zehirlendi. Burada 100 kovan arım var. Kovanlardaki arıların yüzde doksanı telef oldu. Her kovanda 10 bin arı olsa, arıların kovan başı 9 bin tanesi tarım ilacından dolayı telef oldu. Arılar şu an gelişmediği için kovanlardaki sayı az, ama 2 ay sonra bu tip kara kovanlardaki arı miktarı sayısı 25-30 bin tane olur” dedi.

“Zehirlenen arılar strese girdi” Arıların stresten dolayı insana saldırdığını belirten Avcı, “Normalde bu arılar insana sokmaz ama zehir aldığından dolayı strese girip, insana saldırıp sokuyor. Önüne gelene de saldırıyor. Şu an arıları kurtarmak için tek çare olan kekik suyu ve şerbeti, kovanların içine ve arıların üzerine gelecek şekilde azar azar veriyorum. Çünkü buna başka yapabileceğimiz bir çare yok. Arılardaki zehirlenmenin bir tedavisi yok” dedi.

“Ben yandım başka arıcılarda yanmasın” Arıların zehirlenmesinden dolayı maddi zararın olduğunu ifade eden Avcı, “Yüz kovan arı 27 bin lira olsa, 27 bin liralıkta bal alırdım. Yani şuan toplamda 55 bin lira zararım var. Uzun süreli hesap edersem, bu benim 25 yıllık bir birikimim. Bu arılarda 25 yıllık emeğim var” diye konuştu.

Arıları bal verse de, vermese de gözü gibi baktığını anlatan Avcı, “Bir sene ürün alıp da hayvana bakmamazlık olmaz” dedi.

Zirai ilaçtan dolayı 100 bin arısının telef olduğunu vurgulayan Avcı, çiftçilere zirai ilaç kullanımları konusunda uyarılarda bulundu. Avcı, “Çiçekler açtığı zaman ot zehri uygulanmaz. Ot çiçeklenmeye dönmeden, çiçek açmadan, yaklaşık 15 gün önce uygulanır. Bir bahçede çiçeklenme görülmeye başladı mı, ot zehri uygulanmaz. Ben yandım başka arıcılarda yanmasın” diye konuştu.

